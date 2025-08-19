Ричмонд
Новосибирцы подали огромное число заявлений о запрете сделок

Сибиряки все чаще используют услугу запрета регистрации сделок с недвижимостью без их личного участия.

В Новосибирской области наблюдается значительный рост популярности сервиса, позволяющего владельцам недвижимости ограничить проведение регистрационных действий без их непосредственного присутствия. С начала 2025 года в местное отделение Росреестра поступило более 10 тысяч соответствующих запросов, что является максимальным значением за всю историю существования данной услуги.

За последние три года число обращений возросло в пять раз, что свидетельствует о повышении уровня осведомленности населения в юридических вопросах и более ответственном подходе к обеспечению сохранности своего имущества. Граждане могут оформить заявление через официальный сайт Росреестра, портал государственных услуг, а также при личном посещении многофункционального центра.