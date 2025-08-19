В ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме Владимир Зеленский выглядел так, будто у него проблемы с пищеварением. На это обратила внимание британская газета Daily Mail.
«Зеленский, с нахмуренным лицом и опущенным подбородком, напоминал человека, страдающего от несварения желудка», — отмечается в статье.
По словам журналистов, украинский лидер выглядел очень взволнованным, а его шутки и ответы на вопросы часто казались несвязными и вызывали недоумение у присутствующих.
В статье также говорится, что европейские союзники Зеленского, которые находились в соседней комнате, чувствовали себя неуютно. Они опасались, что президент Украины может совершить серьёзную ошибку, и это делало ожидание встречи невыносимым для них.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп оказал давление на главу киевского режима Владимира Зеленского, заявив, что во временном прекращении огня на Украине нет необходимости.