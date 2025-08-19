Стало известно об опасности поддельных игрушек Лабубу

Потребителям советуют быть внимательными при покупках, особенно во время распродаж, а также обращать внимание на детали внешнего вида игрушек. Например, подлинные Лабубу можно узнать по характерной форме зубов, тогда как у подделок этот элемент часто выполнен неправильно, передает сайт ведомства.