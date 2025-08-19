Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно об опасности поддельных игрушек Лабубу

Комиссия по безопасности потребительских товаров США выпустила предупреждение о рисках, связанных с поддельными игрушками Лабубу. Ведомство подчеркнуло, что такие изделия могут представлять смертельную угрозу для маленьких детей. Специалисты настоятельно рекомендовали американцам отказываться от покупки подделок.

Комиссия по безопасности потребительских товаров США выпустила предупреждение о рисках, связанных с поддельными игрушками Лабубу. Ведомство подчеркнуло, что такие изделия могут представлять смертельную угрозу для маленьких детей. Специалисты настоятельно рекомендовали американцам отказываться от покупки подделок.

В официальном заявлении отмечается, что поддельные плюшевые куклы способны вызвать удушье и привести к трагическим последствиям. На сайте комиссии опубликована подробная инструкция, как отличить оригинальные изделия от копий.

Потребителям советуют быть внимательными при покупках, особенно во время распродаж, а также обращать внимание на детали внешнего вида игрушек. Например, подлинные Лабубу можно узнать по характерной форме зубов, тогда как у подделок этот элемент часто выполнен неправильно, передает сайт ведомства.

Игрушка Лабубу стала вирусным феноменом. По данным маркетплейсов, у этой меховой куколки в России рекордные продажи. Парламентарии бьют тревогу — Валентина Матвиенко назвала игрушку уродцем, а депутат Виталий Милонов — куколкой эскортниц, выразив сожаление, что матрешек на сумке никто не носит. В чем заключается притягательная сила этой игрушки, «Вечерняя Москва» выяснила у экспертов.

Узнать больше по теме
Валентина Матвиенко: биография председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ за годы работы стала одним из самых ярких российских политиков. Приглашение в райком комсомола изменило ее судьбу. Рассказываем, как сложилась политическая карьера Валентины Матвиенко, о ее увлечениях, детстве и личной жизни.
Читать дальше