В Байкальске ввели режим ЧС из-за угрозы срыва отопительного сезона

Как сообщили КП-Иркутск в администрации городского поселения, основные причины — критическое заполнение золоотвала и риск срыва подготовки к отопительному сезону из-за нехватки финансирования.
— На сегодняшний день утвержден план мероприятий по действиям в период ЧС. Органы власти и спецслужбы приступили к выполнению необходимых мер по законодательству, — уточняют специалисты.
Администрация призывает жителей сохранять спокойствие и следить за официальной информацией. Режим ЧС будет действовать до особого распоряжения.
