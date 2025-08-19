Ричмонд
В Байкальске ввели режим ЧС из-за угрозы срыва отопительного сезона

С 15 августа 2025 года в Байкальске действует режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Как сообщили КП-Иркутск в администрации городского поселения, основные причины — критическое заполнение золоотвала и риск срыва подготовки к отопительному сезону из-за нехватки финансирования.

— На сегодняшний день утвержден план мероприятий по действиям в период ЧС. Органы власти и спецслужбы приступили к выполнению необходимых мер по законодательству, — уточняют специалисты.

Администрация призывает жителей сохранять спокойствие и следить за официальной информацией. Режим ЧС будет действовать до особого распоряжения.

