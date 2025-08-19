Завтра в Хабаровске начинаются пешие репетиции Парада Победы

В дни проведения тренировок пеших парадных расчетов на архитектурно-градостроительном комплексе «Площадь им. В. И. Ленина» в Хабаровске будут внесены временные изменения в схему движения ряда муниципальных маршрутов общественного транспорта, сообщает ИА AmurMedia.
20, 22, 25 августа 2025 года с 16.00 до 23.00 будет ограничено движение всех видов транспорта по следующим улицам:
улице Гоголя от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского; улице Пушкина от Уссурийского бульвара до улицы Ким Ю Чена; улице Муравьева-Амурского от улицы Шеронова до улицы Пушкина; улице Карла Маркса от улицы Пушкина до улицы Льва Толстого; Уссурийскому бульвару от улицы Шеронова до улицы Пушкина.
20, 22, 25 августа 2025 года с 13.00 до 23.00 будет запрещена стоянка транспортных средств на следующих улицах:
улице Гоголя от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского; улице Пушкина от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского; Уссурийском бульваре от улицы Шеронова до улицы Пушкина.
Госавтоинспекция УМВД России по Хабаровскому краю просит жителей и гостей краевого центра учитывать данную информацию.