Набережная у яхт-клуба в Хабаровске скоро откроется для горожан

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин лично контролирует реконструкцию, а эксплуатация яхт-клуба ожидается в ближайшее время. Работы продолжаются и на участке от Речного вокзала до сооружений «Водоканала», который в будущем войдет в объединенную набережную длиной 9 километров.