Набережная у яхт-клуба в Хабаровске скоро откроется для горожан

В Хабаровске подрядчик завершает строительство набережной в районе яхт-клуба, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Проведены дноуглубительные работы, которые обеспечат свободный подход водного транспорта к причальной зоне.
Сейчас специалисты устраняют мелкие замечания и недочеты, выявленные «Службой заказчика», а также готовят вывоз складских и бытовых помещений. Ежедневно о ходе работ отчитывается руководитель проекта КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» Василий Приходько.
Одновременно идет монтаж памп-трека и спортивных тренажеров.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин лично контролирует реконструкцию, а эксплуатация яхт-клуба ожидается в ближайшее время. Работы продолжаются и на участке от Речного вокзала до сооружений «Водоканала», который в будущем войдет в объединенную набережную длиной 9 километров.