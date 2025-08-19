Пермячка избавилась от жильца-нелегала, находящегося в розыске, с помощью судебных приставов

Сотрудники ведомства вместе с заявительницей незамедлительно выехали по адресу ее дачного дома. Мужчину застали на месте в привычном ему состоянии алкогольного опьянения. Должника доставили в подразделение службы и составили в отношении него протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». Сразу же после этого его сопроводили в суд, который назначил ему наказание в виде 10 суток ареста. Перед отбытием в спецприемник мужчина в присутствии правоохранителей передал ключи от дома его законной владелице.