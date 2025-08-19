Пермячка избавилась от жильца-нелегала, находящегося в розыске, с помощью судебных приставов

По удачному стечению обстоятельств судебные приставы не только разыскали неплательщика алиментов, но и помогли пермячке избавиться от нелегального жильца.
В отдел судебных приставов по Орджоникидзевскому и Ильинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю обратилась женщина с просьбой помочь ей выселить сожителя из принадлежащего ей дачного домика. Мужчина ежедневно злоупотребляет алкоголем, ведет себя агрессивно и отказывается покидать чужое жильё. Накануне визита к сотрудникам органов принудительного исполнения гражданка обращалась по этому же вопросу в полицию, и там ей сообщили, что персональные данные ее проблемного жильца совпадают с ориентировкой должника, находящегося в розыске у судебных приставов.
Сверив предоставленную информацию с базой данных, дежурный судебный пристав установил, что сожитель женщины является должником по алиментам и в связи с уклонением от исполнения родительских обязанностей объявлен в розыск в Добрянке еще в ноябре 2023 года.
Сотрудники ведомства вместе с заявительницей незамедлительно выехали по адресу ее дачного дома. Мужчину застали на месте в привычном ему состоянии алкогольного опьянения. Должника доставили в подразделение службы и составили в отношении него протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». Сразу же после этого его сопроводили в суд, который назначил ему наказание в виде 10 суток ареста. Перед отбытием в спецприемник мужчина в присутствии правоохранителей передал ключи от дома его законной владелице.