Самарцы не смогли получить посылки из-за сбоя в работе сервиса доставки

Жители Самары не могли получить посылки, оформленные через сервис доставки СДЭК. Накануне, 18 августа, отмечались сбои в работе сервиса по всей России, и Самара не стала исключением. Еще на прошлой неделе получалось забрать посылку без каких-либо проблем, рассказали «КП-Самара» подписчики. А 18 августа многие пользователи стали жаловаться на сбои.
— У нас проводились работы, направленные на улучшение качества и скорости обслуживания. К сожалению, в ряде случаев они могли привести к остановке работы некоторых сервисов, — такой комментарий представители компании оставили в сообществе сервиса доставки ВКонтакте.
В компании заверили, что неполадку уже устранили, и сервис по доставке посылок работает в штатном режиме.