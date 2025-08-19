Самарцы не смогли получить посылки из-за сбоя в работе сервиса доставки

Жители Самары не могли получить посылки, оформленные через сервис доставки СДЭК. Накануне, 18 августа, отмечались сбои в работе сервиса по всей России, и Самара не стала исключением. Еще на прошлой неделе получалось забрать посылку без каких-либо проблем, рассказали «КП-Самара» подписчики. А 18 августа многие пользователи стали жаловаться на сбои.