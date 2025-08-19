Герой из «‎Крокуса» рассказал в суде, как отобрал оружие у одного из убийц

Согласно материалам дела, потерпевший заметил четвёртого террориста, который продвигался по коридору между бельэтажем и зрительскими рядами. В момент, когда головорез истратил на невинных людей все патроны и полез за новой обоймой, мужчина решил действовать.
Оттолкнув супругу и жестом указав ей немедленно покинуть зал, мужчина схватил оружие преступника левой рукой и направил его вниз. Правой же наносил удары по голове террориста. К нему присоединился ещё один присутствовавший на концерте весьма крупного телосложения, который также нанёс несколько мощных ударов по затылку нападавшего.
В итоге злоумышленник потерял сознание. После этого оба героя поспешили покинуть помещение и найти своих близких.
Ранее Life.ru сообщал, что один из соучастников исполнителей теракта в «Крокус Сити холле» прятался в мечети в Дагестане, опасаясь, что его найдут и задержат правоохранители. Кстати, в итоге полицейские его там же и накрыли.