Герой из «‎Крокуса» рассказал в суде, как отобрал оружие у одного из убийц

В ходе слушаний по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» во 2-м Западном окружном военном суде был опрошен один из пострадавших, который проявил невероятную храбрость в момент нападения. Герой вступил в схватку с одним из убийц, сумев обезоружить его, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Источник: Life.ru

Согласно материалам дела, потерпевший заметил четвёртого террориста, который продвигался по коридору между бельэтажем и зрительскими рядами. В момент, когда головорез истратил на невинных людей все патроны и полез за новой обоймой, мужчина решил действовать.

Оттолкнув супругу и жестом указав ей немедленно покинуть зал, мужчина схватил оружие преступника левой рукой и направил его вниз. Правой же наносил удары по голове террориста. К нему присоединился ещё один присутствовавший на концерте весьма крупного телосложения, который также нанёс несколько мощных ударов по затылку нападавшего.

В итоге злоумышленник потерял сознание. После этого оба героя поспешили покинуть помещение и найти своих близких.

Ранее Life.ru сообщал, что один из соучастников исполнителей теракта в «Крокус Сити холле» прятался в мечети в Дагестане, опасаясь, что его найдут и задержат правоохранители. Кстати, в итоге полицейские его там же и накрыли.