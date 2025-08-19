Герой из «‎Крокуса» рассказал в суде, как отобрал оружие у одного из убийц

В ходе слушаний по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» во 2-м Западном окружном военном суде был опрошен один из пострадавших, который проявил невероятную храбрость в момент нападения. Герой вступил в схватку с одним из убийц, сумев обезоружить его, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.