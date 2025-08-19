Скончался оператор Первого канала Виктор Семин

Виктор Семин, уроженец Москвы 1953 года рождения, окончил операторский факультет ВГИКа (мастерская Бориса Волчека) в 1975 году. Свою карьеру он посвятил документалистике: до 1992 года работал оператором на Центральной студии документальных фильмов, после чего перешел на телевидение — трудился на Первом канале.