Скончался оператор Первого канала Виктор Семин

На 72-м году жизни скончался известный оператор документального кино Виктор Семин.

На 72-м году жизни скончался известный оператор документального кино Виктор Семин. Печальное известие появилось 18 августа 2025 года на его странице в базе портала «Кино-Театр. Ру». Причина смерти не сообщается.

Виктор Семин, уроженец Москвы 1953 года рождения, окончил операторский факультет ВГИКа (мастерская Бориса Волчека) в 1975 году. Свою карьеру он посвятил документалистике: до 1992 года работал оператором на Центральной студии документальных фильмов, после чего перешел на телевидение — трудился на Первом канале.

В его творческом наследии — значимые ленты, такие как «Монстр. Портрет Сталина кровью», «Хотим перемен», «Полесье. Будни одного района». Семин участвовал в создании цикла фильмов об Олимпиаде-80 в Москве.

Добавим, что в 2005 году оператор снимал документальную картину о знаменитом боксере Косте Цзю.

Читайте также: Ушел из жизни обладатель Золотой пальмовой ветви Рэй Брукс.

