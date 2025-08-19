Новосибирцам озвучили, какие реформы произойдут в школах с 1 сентября

Госдума предложила найти творческую альтернативу привычным домашним заданиям.
Министерство просвещения России внесло коррективы в стандарты учебной нагрузки для общеобразовательных учреждений. Как сообщает Atas.info, Новосибирская область также перейдет на обновленную программу обучения с начала нового учебного года, 1 сентября. В первом семестре продолжительность учебных периодов будет ограничена восемью неделями. Во втором полугодии для первоклассников предусмотрено не более десяти учебных недель, а для учеников 2−9 классов — не более одиннадцати.
Сократится и общее количество учебных часов в год: для первых классов — от 620 до 653, для 2−4 классов — от 782 до 884, для пятиклассников — от 986 до 1088, для шестиклассников — от 1020 до 1122, для семиклассников — от 1088 до 1190, а для учащихся 8−9 классов — от 1122 до 1224 часов.
Помимо этого, в Государственной Думе рассматривают возможность замены традиционных домашних заданий на задания творческого характера. Цель нововведения — стимулировать развитие критического мышления у школьников и научить их находить нестандартные решения, а не просто копировать готовые ответы из интернета. Обсуждение этой инициативы запланировано на осень текущего года.