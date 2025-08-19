Новосибирцам озвучили, какие реформы произойдут в школах с 1 сентября

Сократится и общее количество учебных часов в год: для первых классов — от 620 до 653, для 2−4 классов — от 782 до 884, для пятиклассников — от 986 до 1088, для шестиклассников — от 1020 до 1122, для семиклассников — от 1088 до 1190, а для учащихся 8−9 классов — от 1122 до 1224 часов.