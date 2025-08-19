Главные новости 19 августа 2025 года

Вашингтон вместе с Брюсселем займутся разработкой вариантов гарантий безопасности для Украины. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Он отметил, что гарантии должны быть сформированы к периоду заключения возможного мирного соглашения. В ходе переговоров 18 августа в Белом доме Трамп заявил, что РФ не против обеспечения Украины защитой.