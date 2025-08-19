Ричмонд
Главные новости 19 августа 2025 года

Последние новости за сегодня — 19 августа 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 19 августа 2025.

В Кремле рассказали о разговоре Путина и Трампа

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о звонке американского лидера Дональда Трампа Владимиру Путину после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран. Телефонная беседа продолжалась около 40 минут. Политики поддержали инициативу проведения прямых переговоров между делегациями Москвы и Киева.

Рубио раскрыл планы США по разработке гарантий безопасности для Украины

Источник: Reuters

Вашингтон вместе с Брюсселем займутся разработкой вариантов гарантий безопасности для Украины. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Он отметил, что гарантии должны быть сформированы к периоду заключения возможного мирного соглашения. В ходе переговоров 18 августа в Белом доме Трамп заявил, что РФ не против обеспечения Украины защитой.

Макрон потребовал сохранить численность ВСУ в «сотни тысяч» после перемирия

Источник: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что украинская армия должна оставаться грозной силой, чтобы суметь сдержать агрессию России после перемирия. По мнению политика, в ВСУ должны оставаться «сотни тысяч человек» для обеспечения гарантий безопасности Киева после урегулирования конфликта с Москвой.

В Словакии подтвердили, что не передают оружие Украине

Источник: ТАСС

Министр обороны Словакии Игорь Меличер заявил, что правительство Словакии не отправляет «ни одного патрона» с государственных оружейных складов на Украину. Однако глава ведомства признал, что предприятия оборонной промышленности страны, находящиеся в частной собственности, продолжают поставлять оружие Киеву.

Китай и Индия вступили в диалог по приграничным вопросам

Источник: PIB

Китай и Индия возобновили переговоры по вопросам «поддержания мира и спокойствия в приграничных районах». Главы МИД двух стран Ван И и Субраманьям Джайшанкар отметили усилия стран по возвращению на путь сотрудничества и пришли к соглашению, что следует рассматривать друг друга «как партнеров, а не как противников».