Стубб объяснил сравнение Финляндии в 1944 году и Украины

Президент Финляндии Александр Стубб пояснил свое заявление, сделанное во время переговоров в Белом доме, где он сравнил происходящее на Украине с ситуацией Финляндии в 1944 году. По словам политика, он не имел в виду, что Киев должен идти на территориальные уступки. Трансляцию пресс-конференции, на которой прозвучали его слова, опубликовала Yle.