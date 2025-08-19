Стубб объяснил сравнение Финляндии в 1944 году и Украины

Президент Финляндии Александр Стубб пояснил свое заявление, сделанное во время переговоров в Белом доме, где он сравнил происходящее на Украине с ситуацией Финляндии в 1944 году. По словам политика, он не имел в виду, что Киев должен идти на территориальные уступки. Трансляцию пресс-конференции, на которой прозвучали его слова, опубликовала Yle.
— Конечно нет. Ситуация в 1944 году была совершенно другой. Наша цель, конечно, обеспечить сохранение суверенитета Украины и территориальной целостности в долгосрочной перспективе. То есть между этими ситуациями нет никакого сходства, — заявил президент, чьи слова приводит телеканал.
Стубб также заявил, что Финляндия обладает довольно протяженной государственной границей с Россией, а также имеет исторический опыт взаимодействия с ней.
Канцлер Германии Фридрих Мерц на той же встрече заявил, что добиться прекращения огня на Украине необходимо до начала третьей встречи лидеров по урегулированию конфликта. Его идею также поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.