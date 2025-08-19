Двое россиян пойдут под суд после получения ВНЖ в другой стране: Вот какой закон нарушили пенсионеры

Отмечается, что россияне нарушили ст. 330.2 УК России. По имеющимся данным, в 2013 году 66-летняя женщина и в 2015 году 76-летний мужчина получили документы для постоянного проживания на территории иностранного государства. Однако до июня 2025 года не сообщили об этом в соответствующее российское ведомство, нарушая, тем самым законодательство.