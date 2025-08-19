Двое россиян пойдут под суд после получения ВНЖ в другой стране: Вот какой закон нарушили пенсионеры

В Петропавловске-Камчатском возбудили уголовное дело в отношении двух пенсионеров, не сообщивших о получении вида на жительство (ВНЖ) в другой стране. Об этом в Telegram-канале сообщил СК по Камчатскому краю.
Отмечается, что россияне нарушили ст. 330.2 УК России. По имеющимся данным, в 2013 году 66-летняя женщина и в 2015 году 76-летний мужчина получили документы для постоянного проживания на территории иностранного государства. Однако до июня 2025 года не сообщили об этом в соответствующее российское ведомство, нарушая, тем самым законодательство.
Ранее в Госдуме внесли пакет законопроектов. В документе предлагается запретить трудовым мигрантам, которые привлекаются в рамках организованного набора, получать вид на жительство или гражданства РФ.
В 2023 году правительство России утвердило постановление о выдаче иностранцам вида на жительство (ВНЖ) в нашей стране в обмен на инвестиции в объеме менее 15 миллионов рублей.