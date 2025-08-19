«Бум патриотизма»: все больше молодых людей гордятся Россией

Сегодня почти 100% молодых людей настроены патриотично, более 90% школьников одобряют «разговоры о важном», гордятся своей страной и связывают с ней свое будущее. Всего 10−15 лет назад все было совсем иначе. 19 августа в Национальном центре «Россия» состоится Всероссийский педагогический съезд. На нем 1200 педагогов, ученых, бизнесменов и представителей власти обсудят образовательные и воспитательные процессы, результатом которых и является изменение во взглядах молодежи.