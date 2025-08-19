«Бум патриотизма»: все больше молодых людей гордятся Россией

Увеличение патриотических взглядов у молодежи — это устойчивая тенденция.
Сегодня почти 100% молодых людей настроены патриотично, более 90% школьников одобряют «разговоры о важном», гордятся своей страной и связывают с ней свое будущее. Всего 10−15 лет назад все было совсем иначе. 19 августа в Национальном центре «Россия» состоится Всероссийский педагогический съезд. На нем 1200 педагогов, ученых, бизнесменов и представителей власти обсудят образовательные и воспитательные процессы, результатом которых и является изменение во взглядах молодежи.
Доля патриотов среди молодых людей 18−24 лет сегодня составляет 99% — с 2016 года этот показатель вырос на 16%, отмечает ВЦИОМ. Неуклонный рост патриотично настроенной молодежи отмечают и социологи-иноагенты: по их данным, с апреля по июль количество считающих, что дела в стране идут в правильном направлении, вырос на 13% и составил 73%. Столько же поддерживают ВС РФ и столько же уверены в том, что живут в свободной стране, отмечает ФОМ.
«Бум патриотических настроений среди молодежи — это не кратковременное событие, а устойчивая тенденция, — сообщил политический аналитик Петр Колчин, его слова передают “Известия”. Он отметил, что число желающих уехать из страны в настоящее время и протестный потенциал у молодых находится на историческом минимуме.
Помимо педагогов, в гражданское сознание детей, подростков и молодежи внесла вклад и целенаправленная политика государства. В нее входят «разговоры о важном», еженедельные церемонии поднятия флага в школах, федеральные программы патриотического воспитания. Большинство школьников (88%) одобряет эти нововведения. За последний год каждый второй школьник начал сильнее чувствовать гордость к своей стране. Всего ее чувствуют 97% учащихся, 83% довольны своей жизнью, 91% связывают свое будущее с Россией. В реализации школьникам может помочь целый ряд правительственных программ «Россия — страна возможностей», «Движение Первых», РО «Знание» и Росмолодежь.
«Профориентационные занятия, проекты “Движения Первых”, АНО “Россия — страна возможностей” помогают талантливым ребятам со всей страны проявить и реализовать себя. Современная молодежь понимает, что при должном упорстве перед ней открыты все двери. Для настоящих специалистов и людей, отдающих себя своему делу, Россия действительно страна возможностей», — подтверждает политолог Данила Гуреев.