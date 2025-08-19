Ричмонд
Крым и Херсонскую область связал еще один автобусный маршрут

С 19 августа в Крыму начинает работу новый межрегиональный автобусный маршрут «Евпатория — Геническ».

Об этом сообщили в министерстве транспорта республики.

Автобус будет отправляться ежедневно в 15:10 с автостанции «Евпатория» и прибывать в Геническ в 20:00. По пути следования предусмотрены остановки в Симферополе и Джанкое.

В обратном направлении автобус будет отправляться из Геническа каждый день в 09:20 и прибывать в Евпаторию в 13:30.

Ранее сообщалось, что в Крыму начали тестирование электробуса российского производства. Первый транспорт вышел на маршрут № 4 «Неаполь Скифский — ул. Маршала Жукова». По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, если испытания пройдут успешно, электробусы планируют внедрить в систему городских перевозок.