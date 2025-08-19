В Иркутской области действуют семь лесных пожаров на площади 676 гектаров

Вчера, 18 августа, в лесах Иркутской области удалось справиться с двумя пожарами. Как сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на правительство региона, один был в Катангском районе, другой — в Тайшетском. Общая площадь, которую они охватили, составила 6,5 гектара. На тушении работали 15 человек, использовали две машины и вертолет Ми-8. За пожарами следили с воздуха — три самолета Ан-2 и пять небольших самолетов провели в воздухе почти 37 часов.
— Утром 19 августа в Катангском районе оставались два пожара на 1,5 гектара, которые удалось взять под контроль. Всего же в области сейчас горит семь участков леса общей площадью 676,4 гектара. Четыре из них — в Катангском районе, два — в Бодайбинском и один — в Братском. На борьбу с огнем брошены 155 человек и четыре спецмашины, — рассказывают в агентстве.
Кроме того, по лесам ходят 64 группы пожарных — всего 144 человека. Они следят, чтобы не возникали новые очаги.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что сауна загорелась на улице Петрова в Иркутске утром 19 августа.