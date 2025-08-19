В Иркутской области действуют семь лесных пожаров на площади 676 гектаров

— Утром 19 августа в Катангском районе оставались два пожара на 1,5 гектара, которые удалось взять под контроль. Всего же в области сейчас горит семь участков леса общей площадью 676,4 гектара. Четыре из них — в Катангском районе, два — в Бодайбинском и один — в Братском. На борьбу с огнем брошены 155 человек и четыре спецмашины, — рассказывают в агентстве.