«Действовать нужно жестко»: в Софеде хотят запретить вейпы и для взрослых, и для детей

Сенатор Тимченко призвал запретить вейпы в России.

Источник: Комсомольская правда

Глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко призвал ввести полный запрет вейпов и для взрослых, и для детей.

Тимченко назвал это «вопросом здоровья нации». Сенатор заявил, что «действовать нужно жестко и категорично».

«Если ребенок видит, что папа или мама пользуются вейпом, другими курительными приспособлениями или сигарами — это дурной пример», — отметил сенатор.

По его словам, сначала необходимо ввести запрет на вейпы, а уже потом — «просвещение, разъяснение, почему этого нельзя делать и как это вредит здоровью».

Ранее ученые выяснили, что вейпы и электронные устройства для курения не менее опасны, чем сигареты. Специалисты установили, что и у вейперов, и у курильщиков повреждение ДНК клеток эпителия ротовой полости более чем в два раза превышает показатели тех, кто никогда не курил.