«Действовать нужно жестко»: в Софеде хотят запретить вейпы и для взрослых, и для детей

Ранее ученые выяснили, что вейпы и электронные устройства для курения не менее опасны, чем сигареты. Специалисты установили, что и у вейперов, и у курильщиков повреждение ДНК клеток эпителия ротовой полости более чем в два раза превышает показатели тех, кто никогда не курил.