Интерес туристов к Татарстану вырос на 15% в летнем сезоне 2025 года

Общий объем продаж организованных туров на июнь — август вырос на 11% год к году, основным драйвером стали международные направления. Доля России в структуре организованного туризма сократилась с 17% до 14% из-за падения интереса к пляжному отдыху в Краснодарском крае, где были закрыты пляжи Анапы. Отмечается, что средняя стоимость тура по России составила 115,6 тыс. руб., сократившись на 0,2% год к году.