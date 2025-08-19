Ричмонд
Почти 56 тонн креветок из Индонезии не прошли контроль во Владивостоке

Были нарушены ветеринарные правила ЕАЭС.

Источник: PrimaMedia.ru

«Королевские» креветки из Индонезии не смогли беспрепятственно попасть на российский рынок: Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора приняло решение о приостановке движения крупной партии морепродуктов общим весом 55,8 тонны, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.

Груз с морепродуктом прибыл 12 августа на склад временного хранения во Владивостоке. Его владельцем выступает компания из Московской области. При проведении досмотра госинспектор выявил расхождение между данными на упаковке и сведениями в импортном ветеринарном сертификате: даты изготовления продукта не совпадали.

Указанные нарушения противоречат Единым ветеринарным требованиям, утверждённым решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 317. Эти требования распространяются на продукцию, подлежащую ветеринарному контролю на территории Евразийского экономического союза.

До устранения нарушений дальнейшее движение товара запрещено. После внесения необходимых исправлений груз может быть допущен к перевозке и реализации.

Напомним, в Приморье в крупной партии сырого замороженного краба общим весом 44,5 тонны, поступившей от сахалинского производителя, выявлены серьёзные нарушения, свидетельствующие о порче продукции.