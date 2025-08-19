Почти 56 тонн креветок из Индонезии не прошли контроль во Владивостоке

Груз с морепродуктом прибыл 12 августа на склад временного хранения во Владивостоке. Его владельцем выступает компания из Московской области. При проведении досмотра госинспектор выявил расхождение между данными на упаковке и сведениями в импортном ветеринарном сертификате: даты изготовления продукта не совпадали.