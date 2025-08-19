Плату за фотосессии в екатеринбургском дендрарии признали незаконной

«Вместе с тем, взимание платы за фотосъемку на мобильные устройства, а также фотосъемку объектов флоры и фауны, малых архитектурных форм на территории парка, проведение экскурсий и тренировок в парке нарушает права граждан на свободное и безвозмездное пользование землями общего пользования, общественными пространствами, влечет ограничение свободного доступа к природным объектам», — написал Борис Крылов.