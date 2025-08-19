Плату за фотосессии в екатеринбургском дендрарии признали незаконной

Документ парламентарий опубликовал в своем телеграм-канале.
«Вместе с тем, взимание платы за фотосъемку на мобильные устройства, а также фотосъемку объектов флоры и фауны, малых архитектурных форм на территории парка, проведение экскурсий и тренировок в парке нарушает права граждан на свободное и безвозмездное пользование землями общего пользования, общественными пространствами, влечет ограничение свободного доступа к природным объектам», — написал Борис Крылов.
Руководству дендропарк вынесен протест прокуратуры и предписание об устранении нарушений.
«ФедералПресс» писал о том, что новый директор дендропарка Наталья Змеева закрыла его ради частной вечеринки в ресторане Donna Olivia, что вызвало негодование горожан.