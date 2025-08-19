Концерты и мастер-классы: в Краснодаре отметят День государственного флага

В пятницу, 22 августа, в Историческом парке «Моя страна — моя родина» пройдет концерт. Начало в 11:00. В тот же день вечером состоятся выступления творческих коллективов на Николаевском бульваре и в парке «Городской Сад». Начало в 18:00. В субботу, 23 августа, концерт организуют в парке «Чистяковская Роща». Начало в 16:00.