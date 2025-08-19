Концерты и мастер-классы: в Краснодаре отметят День государственного флага

Праздничные мероприятия запланированы в Краснодаре в честь Дня государственного флага, который отмечается 22 августа. В парках пройдут концерты и мастер-классы, а на Главной городской площади состоится торжественная церемония поднятия флага.
Во вторник, 19 августа, в Молодежном сквере состоится мастер-класс «Брошь из ленты триколор». Начало в 17:00. В четверг, 21 августа, в Студенческом сквере пройдет мастер-класс по аквагриму. Начало в 17:00.
В пятницу, 22 августа, в Историческом парке «Моя страна — моя родина» пройдет концерт. Начало в 11:00. В тот же день вечером состоятся выступления творческих коллективов на Николаевском бульваре и в парке «Городской Сад». Начало в 18:00. В субботу, 23 августа, концерт организуют в парке «Чистяковская Роща». Начало в 16:00.
Также в субботу, 23 августа, на краснодарском Арбате (ул. Чапаева) развернут триколор размером 9×12 метров. Начало акции в 18:00.