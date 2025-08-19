Ричмонд
Жителей Лыскова предупредили о плановых полетах БПЛА

Дроны проведут аэрофотосъемку.

БПЛА совершат плановые полеты над Лысково 19—21 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра региона.

Дроны будут проводить аэрофотосъемку в в кадастровых кварталах 52:27:0090004, 52:27:0090005 и 52:27:0090011. Все работы запланированы на 10:00—16:00. Отличить дрон можно по черно-белому окрасу.

Съемку проведут для обновления геопространственных данных и осуществления государственного земельного надзора. Аэрофотосъемка помогает получить актуальную информацию о территории. Также с ее помощью ускоряются измерения и мониторинг недвижимости.

