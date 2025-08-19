Жителей Лыскова предупредили о плановых полетах БПЛА

БПЛА совершат плановые полеты над Лысково
Дроны будут проводить аэрофотосъемку в в кадастровых кварталах 52:27:0090004, 52:27:0090005 и 52:27:0090011. Все работы запланированы на
Съемку проведут для обновления геопространственных данных и осуществления государственного земельного надзора. Аэрофотосъемка помогает получить актуальную информацию о территории. Также с ее помощью ускоряются измерения и мониторинг недвижимости.
