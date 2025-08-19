«Рубежи науки» и Роскосмос организуют спецрейс для наблюдения лунного затмения

Планируется, что в мероприятии примет участие до восьми воздушных судов — они вылетят из аэропорта Внуково-3 в 19:00 мск и возьмут курс на Северный Урал. Полная фаза затмения ожидается с 20:30 по 21:53 — ожидается, что в момент пика затмения воздушные суда развернутся над Полярным кругом.