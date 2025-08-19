Новосибирские медики нашли вирус, уничтожающий возбудителя опасной пневмонии

Учёные отмечают: со временем бактерии могут вырабатывать устойчивость и к бактериофагам.
Новосибирские ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН объявили об открытии бактериофага KlebP_265, способного уничтожать Klebsiella pneumoniae — бактерию, ответственную за развитие пневмонии, менингита, сепсиса и часто встречающуюся в качестве возбудителя внутрибольничных инфекций. Информация об этом появилась в издании СО РАН «Наука в Сибири».
По информации исследователей, данный фаг был обнаружен в образцах мокроты пациентов, страдающих пневмонией. В этих образцах были найдены не только бактерии Klebsiella pneumoniae, но и вирусы, атакующие их.
Действенность KlebP_265 была подтверждена в экспериментах сначала на клеточных культурах, а затем на мышах, инфицированных летальной дозой бактерий. В группе контроля, где лечение не проводилось, все мыши погибли. В то же время, в экспериментальной группе, получавшей терапию с использованием фага, выжили все животные.
Ученые подчеркивают, что бактерии со временем могут обретать устойчивость к бактериофагам. В таких ситуациях применяют комбинации из нескольких вирусов — так называемые «фаговые коктейли». Кроме того, есть сведения о том, что одновременное использование фага и антибиотика может изменять метаболизм бактерий, делая их снова восприимчивыми к лекарственным препаратам.
В настоящее время научные сотрудники готовятся к переходу к клиническим испытаниям и последующей регистрации разработанного препарата. Ранее в ИХБФМ СО РАН уже было создано шесть искусственных бактериофагов, направленных против клебсиеллы.
В мировой медицинской практике бактериофаги используются в качестве альтернативы антибиотикам для борьбы с инфекциями, устойчивыми к антибиотикам.