Новосибирские медики нашли вирус, уничтожающий возбудителя опасной пневмонии

Действенность KlebP_265 была подтверждена в экспериментах сначала на клеточных культурах, а затем на мышах, инфицированных летальной дозой бактерий. В группе контроля, где лечение не проводилось, все мыши погибли. В то же время, в экспериментальной группе, получавшей терапию с использованием фага, выжили все животные.