Житель Лысьвы заплатил 20 тысяч за высказывание в адрес экс-чиновницы в соцсетях

Сотрудникам отделения судебных приставов по г. Лысьве ГУФССП России по Пермскому краю пришлось применить к должнику весь спектр мер принудительного исполнения, чтобы последний исполнил решение суда. Судебный пристав ограничил неплательщика в праве совершать регистрационные действиями с автомобилями RENAULT FLUENCE и RENAULT LOGAN, а также обратил взыскание на денежные средства, хранящиеся на банковских счетах должника. Кроме того, нарушителя обязали выплатить исполнительский сбор за игнорирование требований исполнительного листа. Это позволило добиться от гражданина погашения всей суммы задолженности.