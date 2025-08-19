Житель Лысьвы заплатил 20 тысяч за высказывание в адрес экс-чиновницы в соцсетях

Несдержанные на слова прикамцы продолжают возмещать моральный вред за оскорбления в социальных сетях. В этот раз к ответу призвали жителя г. Лысьвы. Мужчина довольно резко отозвался о бывшем заместителе главы города. Унизительное слово появилось в комментарии к посту о том, что экс-чиновница была признана виновной в совершении уголовного преступления.
Ознакомившись с мнением жителя, женщина испытала весь спектр негативных эмоций: глубокая депрессия, нарушение сна, снижение работоспособности. Кроме того, гражданке пришлось объяснять своим родственникам и знакомым, что высказывание пользователя социальной сети не соответствует действительности. Все это причинило женщине сильные моральные страдания, за компенсацией которых она обратилась в суд.
Сам факт унижения в сети Интернет не вызывал у суда сомнений, виновность мужчины подтверждалась протоколом о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление». Перенесенные истицей глубокие переживания подтверждались показанием свидетелей. В итоге суд постановил взыскать с ответчика 20 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда.
Сотрудникам отделения судебных приставов по г. Лысьве ГУФССП России по Пермскому краю пришлось применить к должнику весь спектр мер принудительного исполнения, чтобы последний исполнил решение суда. Судебный пристав ограничил неплательщика в праве совершать регистрационные действиями с автомобилями RENAULT FLUENCE и RENAULT LOGAN, а также обратил взыскание на денежные средства, хранящиеся на банковских счетах должника. Кроме того, нарушителя обязали выплатить исполнительский сбор за игнорирование требований исполнительного листа. Это позволило добиться от гражданина погашения всей суммы задолженности.