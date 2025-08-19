Шпаргалку на заборе создают для школьников хабаровские репетиторы

— Однажды мне попались фотографии «Умного забора», который создали в Новосибирске. По периметру строящейся школы там расписали законы физики, основы географии и другую базовую информацию. И мне захотелось создать нечто подобное у нас. Обратилась с идеей к застройщику, он поддержал: уже буквально через три дня установил листы-основание для росписи. Да и сейчас его представители помогают: скосили траву в округе, выносят воду, хранят у себя краску, — рассказывает инициатор идеи, хабаровский репетитор по математике Екатерина.