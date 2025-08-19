Шпаргалку на заборе создают для школьников хабаровские репетиторы

Шпаргалку впечатляющих размеров создают педагоги напротив арены «Ерофей». Выписывают основные формулы и правила активисты на обычном заборе, которым не так давно обнесли новый строящийся здесь объект, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Однажды мне попались фотографии «Умного забора», который создали в Новосибирске. По периметру строящейся школы там расписали законы физики, основы географии и другую базовую информацию. И мне захотелось создать нечто подобное у нас. Обратилась с идеей к застройщику, он поддержал: уже буквально через три дня установил листы-основание для росписи. Да и сейчас его представители помогают: скосили траву в округе, выносят воду, хранят у себя краску, — рассказывает инициатор идеи, хабаровский репетитор по математике Екатерина.
Собеседница подчеркивает главную идею этого проекта: зачем пустовать забору, когда его можно сделать полезным? Тем более, что здесь — людное место. И, проходя мимо каждый раз, написанное однажды запомнится — сработает фотографическая память.
Создают шпаргалку в свободное от работы время. На одной половине забора хабаровчанка наносит то, что пригодится школьникам в изучении математики: свойства степеней, таблицы квадратов, дроби, таблицу умножения и другое. Что-то полезное для себя найдут как школьники начальных классов, так и ученики старшего звена.
— Причем, планирую написать не только, скажем, формулы из учебника, но и некоторые хитрости и советы, которые я преподаю на уроках своим ученикам.
Другая часть забора будет посвящена правилам русского языка. Однако свободное место еще есть, поэтому в будущем возможно нанесение основ и других школьных предметов. Поэтому, если вдруг объявятся желающие, площадку для творчества им предоставят.
— Работа не так проста: сначала все расчертить, выровнять, нанести мелом, а затем обвести на несколько раз краской. Очень бы хотелось успеть до 1 сентября.
Новый арт-объект еще не закончен, но уже привлекает внимание прохожих. Кто-то из взрослых относится одобрительно, кто-то — со скепсисом, мол, зачем это надо, трата времени и сил. А сами дети останавливаются у формул, но пока ненадолго — говорят, не хотят раньше времени приближать школьные дни.