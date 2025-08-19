Ричмонд
В Хабаровске заместителя мэра оштрафовали из-за плохой дороги

Прокуратура Центрального района Хабаровска выявила нарушения в содержании улично-дорожной сети города.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает надзорное ведомство Хабаровского края.

Особое внимание уделялось состоянию улицы Ленина, которое не соответствовало нормативам и повышало риск аварий и травм.

В ходе проверки надзорное ведомство направило в муниципалитет представление об устранении нарушений. Кроме того, в отношении заместителя мэра города было возбуждено дело по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ — за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.

Суд рассмотрел дело и назначил должностному лицу штраф в размере 20 тысяч рублей.