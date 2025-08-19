Онколог назвал вид рака, который в Беларуси излечивают практически в 100%

Онкологи говорят о том, что многие виды рака щитовидной железы характеризуются медленным развитием. После удаления щитовидки из-за рака надо будет постоянно до конца жизни принимать заместительные гормоны щитовидной железы, вероятно также, что врач назначит и радиойодтерапию, которую также придется сделать не единожды. Эта терапия уберет те остатки железы, которые нельзя убрать во время операции, чтобы исключить рецидив в дальнейшем (здесь подробнее).