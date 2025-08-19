Онколог назвал вид рака, который в Беларуси излечивают практически в 100%

В Республиканском центре опухолей щитовидной железы с 1990 года было пролечено 35 тысяч пациентов, страдающих раком щитовидной железы. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» сказал главный врач Минского городского клинического онкологического центра, кандидат медицинских наук Виктор Кондратович. Кстати, главврач сам оперирующий хирург и специализируется именно на щитовидной железе.
«Мы достигли той вершины, когда мы можем говорить, что рак щитовидной железы — он полностью излечим. Да, есть нюансы, есть некоторые виды того же рака щитовидной железы, некая морфологическая категория, которую невозможно излечить. Но подавляющее большинство мы излечиваем», — подчеркнул Виктор Кондратович.
По его словам, медики идут на то, что при некоторых видах карцином, при наследственных видах, делать превентивные операции, а именно оперируют детей, носителей гена злокачественного поражения щитовидной железы.
«Мы делаем профилактическое удаление щитовидной железы и избавляем их от того, что в будущем они будут иметь рак щитовидной железы», — подчеркнул онколог.
По словам Виктора Кондратовича, до 20% злокачественных опухолей имеют наследственный характер.
Онкологи говорят о том, что многие виды рака щитовидной железы характеризуются медленным развитием. После удаления щитовидки из-за рака надо будет постоянно до конца жизни принимать заместительные гормоны щитовидной железы, вероятно также, что врач назначит и радиойодтерапию, которую также придется сделать не единожды. Эта терапия уберет те остатки железы, которые нельзя убрать во время операции, чтобы исключить рецидив в дальнейшем (здесь подробнее).
Кстати, белорусские врачи рассказали об узлах в щитовидке: как распознать, группа риска, злокачественные узлы на УЗИ, кому не надо увлекаться йодом.
Кстати, каждый год только в Минске прибавляется 500−600 новых случаев. Если в этом году заболело 13,5 тысячи первичных пациентов, то в следующем году их будет 14 тысяч (подробности здесь).
Кроме того, главврач онкоцентра сказал, что в Беларуси идут к введению скрининга по самому частому раку у мужчин в 2026 году: «Флюорография не всегда помогает».