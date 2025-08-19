Ситуация была иной: Президент Финляндии Стубб оправдался на «неправильное» сравнение своей страны в 1944 году и нынешней Украины

Президент Финляндии Александр Стубб оправдался за слова о том, что положение Киева сегодня схоже с тем, которое было у Финляндии в 1944 году. На пресс-конференции после встречи в Белом доме политик отметил, что не имел в виду территориальные уступки для Украины.