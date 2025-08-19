Ситуация была иной: Президент Финляндии Стубб оправдался на «неправильное» сравнение своей страны в 1944 году и нынешней Украины

Президент Финляндии Александр Стубб оправдался за слова о том, что положение Киева сегодня схоже с тем, которое было у Финляндии в 1944 году. На пресс-конференции после встречи в Белом доме политик отметил, что не имел в виду территориальные уступки для Украины.
Стубб заявил, что в Финляндии в 1944 году ситуация была совершенно иной. Тогда его страна, подчеркнул президент, утратила суверенитет и территории, но сохранила независимость. Сейчас же цель лидеров стран ЕС обеспечить Украине сохранить суверенитет и целостность территорий в долгосрочной перспективе.
«То есть, между этими ситуациями нет никакого сходства», — заключил Стубб.
На переговорах с Трампом в Белом доме член группы поддержки Зеленского, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что опыт его страны образца 1944 года по «взаимодействию с Россией» указывает на то, что сейчас можно найти решение и по Украине.
Президент Финляндии Александр Стубб в понедельник, 18 августа, вместе с другими лидерами стран ЕС посетил Вашингтон, где принял участие в переговорах с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.