За сутки в Ростовской области произошло 25 пожаров

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения ликвидировали восемь техногенных пожаров, 17 случаев загорания сухой растительности и оперативно отреагировали на семь ДТП, в ходе которых были спасены восемь человек. На выполнение задач было направлено 372 специалиста и 93 единицы техники. Такой статистикой поделились в региональном МЧС.