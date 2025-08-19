Ричмонд
За сутки в Ростовской области произошло 25 пожаров

В семи ДТП в Ростовской области спасли восемь человек.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения ликвидировали восемь техногенных пожаров, 17 случаев загорания сухой растительности и оперативно отреагировали на семь ДТП, в ходе которых были спасены восемь человек. На выполнение задач было направлено 372 специалиста и 93 единицы техники. Такой статистикой поделились в региональном МЧС.

В ведомстве предупреждают о сохранении чрезвычайной и высокой пожароопасности на большей части территории области, особенно в южных районах и Приазовье. МЧС призывает жителей соблюдать особую осторожность с огнем, воздержаться от разведения костров и палов сухой травы.

