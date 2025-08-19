ВС РФ уничтожили два отделения боевиков группировки «Азов» в ДНР

В военном ведомстве рассказали, что во время воздушной разведки и патрулирования в застройке Катериновки было зафиксировано перемещение украинских военных в ходе доставки продуктов и боеприпасов на линию боевого соприкосновения. После доразведки местности были выявлены два пункта временной дислокации военнослужащих 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины.