ВС РФ уничтожили два отделения боевиков группировки «Азов» в ДНР

Российские военные обнаружили возле Катериновки укрытия ВСУ и нанесли по ним удары.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные уничтожили два отделения боевиков националистической группировки «Азов»* возле населенного пункта Катериновка на Константиновском направлении в ДНР, сообщило Минобороны РФ.

В военном ведомстве рассказали, что во время воздушной разведки и патрулирования в застройке Катериновки было зафиксировано перемещение украинских военных в ходе доставки продуктов и боеприпасов на линию боевого соприкосновения. После доразведки местности были выявлены два пункта временной дислокации военнослужащих 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины.

Расчеты ствольной артиллерии «Южной» группировки войск ВС РФ нанесли огневое поражение укрытиям ВСУ, в результате чего они были уничтожены вместе с личным составом. Потери противника составили до двух отделений пехоты.

По данным Минобороны, с 2023 года командование отдельного отряда спецназначения «Азов» стало командованием 12-й бригады. Так, «Азов» заменил 12-ю бригаду, в состав которой входил ранее. Бойцы этой бригады являются националистами и носят нацистские символы Третьего Рейха в огромных количествах.

Ранее сообщалось об ударах по позициям группировки «Азов» в Харьковской области.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.