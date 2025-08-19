Российские военные уничтожили два отделения боевиков националистической группировки «Азов»* возле населенного пункта Катериновка на Константиновском направлении в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
В военном ведомстве рассказали, что во время воздушной разведки и патрулирования в застройке Катериновки было зафиксировано перемещение украинских военных в ходе доставки продуктов и боеприпасов на линию боевого соприкосновения. После доразведки местности были выявлены два пункта временной дислокации военнослужащих 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины.
Расчеты ствольной артиллерии «Южной» группировки войск ВС РФ нанесли огневое поражение укрытиям ВСУ, в результате чего они были уничтожены вместе с личным составом. Потери противника составили до двух отделений пехоты.
По данным Минобороны, с 2023 года командование отдельного отряда спецназначения «Азов» стало командованием 12-й бригады. Так, «Азов» заменил 12-ю бригаду, в состав которой входил ранее. Бойцы этой бригады являются националистами и носят нацистские символы Третьего Рейха в огромных количествах.
Ранее сообщалось об ударах по позициям группировки «Азов» в Харьковской области.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.