Ефрейтор Семен Доржиев из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Семен Доржиев из Эхирит-Булагатского района. Как сообщает мэр района Геннадий Осодоев, ефрейтор с позывным «Номохон» пал во время выполнения боевого задания 5 августа 2025 года. Ему было 44 года.
Семен Викторович родился в селе Ново-Ленино Осинского района в многодетной семье. Помимо него в доме воспитывались пять девочек. В 1998 году он окончил местную школу, а после отправился в армию, был механиком-водителем.
— В разные годы Семен Доржиев работал вахтовым методом, ездил на рыбный промысел на Камчатку, был изолировщиком. Последние 10 лет жил в поселке Усть-Ордынском, перед заключение контракта работал охранником, — рассказывает Геннадий Осодоев.
Защитник Отечества отправился «за ленточку» в июле 2022 года, служил в должности гаубичного артиллерийского взвода. Получив ранение, был переведен в состав девятой штурмовой роты минометного отделения. Герой отмечен Медалью Жукова.
В памяти родных и близких Семен Доржиев навеки останется добрым, отзывчивым и понимающим человеком, всегда готовым протянуть руку помощи.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что гвардии рядовой Сергей Сердобинцев из Слюдянки погиб в зоне СВО.