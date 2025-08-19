Сергей Собянин рассказал о возрождении исторических стадионов Москвы

«Стратегия развития Москвы включает масштабную модернизацию общедоступной инфраструктуры спорта и здорового образа жизни. Это и воркаут-зоны рядом с домом, и современные спортивные комплексы. С 2011 года мы построили свыше 220 крупных спортивных объектов и более 10 тыс. плоскостных спортивных сооружений. Отдельная важная и достаточно сложная задача — возрождение исторических спортивных объектов, сравнительно небольших стадионов, которые в советское время находились на балансе крупных предприятий. А в 1990-х оказались в подвешенном состоянии. Прежние хозяева просто не хотели или не могли их содержать в надлежащем состоянии», — говорится в сообщении.
По словам мэра, чтобы спасти эти объекты, для начала приходится проходить достаточно долгую процедуру передачи имущества в собственность Москвы. «Очень часто — попутно отменять проекты застройки. И только потом — спустя несколько лет — можно приступать к реконструкции. Естественно, мы не просто восстанавливаем исторические стадионы, какими они были в 1930-е или 1970-е годы прошлого века. Каждый такой проект — это сочетание истории с современными представлениями о функциональности и комфорте спортивной инфраструктуры. За последние годы мы завершили реконструкцию пяти стадионов, еще два проекта находятся в работе», — сообщил Собянин.
Он назвал классическим примером стадион «Локомотив» в Люблино. «В 2015 стадион был законсервирован и, как только в 2022 году он перешел в собственность города, мы реализовали план его реконструкции — первый за почти 100-летнюю историю объекта. Сейчас это современный спортивный комплекс с двумя тренировочными и большим игровым футбольными полями (все оснащены подогревом, поля освещают 25-метровые мачты с прожекторами)», — рассказал мэр.
Кроме того, привели в порядок три сохранившихся здания, в которых разместили административно-бытовой комплекс, раздевалки с душевыми и санузлы. Также обустроены павильоны КПП и гараж для спецтехники, обслуживающей стадион.
Аналогичную работу провели по восстановлению спорткомплекса «Авангард» в Перово, который был построен в 1954 году и за почти 70 лет ни разу капитально не ремонтировался. «Новые павильоны в восточной части спорткомплекса выполнили в цветах раннего русского авангарда — красном и белом. Футбольное поле с подогревом можно использовать круглогодично. В подтрибунном пространстве есть раздевалки с душевыми для спортсменов, тренерская, медпункт и туалеты для посетителей. На беговых дорожках вокруг поля могут тренироваться легкоатлеты. Нашлось место и шести спортивным площадкам», — отметил Собянин.
Кроме того, в павильоне «Экстрим-центр № 1» разместили закрытый скейт-парк. «Это уникальное сооружение, подобного которому в России пока нет. Кататься можно на скейтбордах, роликах, велосипедах и самокатах. Два других павильона предназначены для кружковых занятий. В зимнее время рядом заливают каток. Также отремонтировали небольшую гостиницу для спортсменов, приезжающих на соревнования. “Сухой” фонтан с подсветкой — еще одна деталь обновленного стадиона, создающая хорошее настроение у детей и взрослых», — сообщил мэр.
Помимо этого, спортивный комплекс «Москвич» на Волгоградском проспекте в Текстильщиках в ходе первой за полвека реконструкции получил натуральный газон с системами автоматического полива и обогрева, систему освещения поверхности поля, новое электронное табло и медиасистему, комфортные и вместительные трибуны. В пространстве под трибунами разместились помещения для спортсменов и судей, служебные помещения, стрелковая галерея и склады. В составе спортивных зон объекта предусмотрены две зоны — футбольное поле с легкоатлетическим ядром и тренировочная зона, где расположены сектор для метания диска и молота, сектор метания копья, два сектора толкания ядра. Теперь здесь можно проводить матчи профессиональных футбольных команд.
«Стадион “Десна” в пос. Птичное перешел в собственность города в 2021 году. А в 2023 — мы открыли его после комплексной реконструкции. Благодаря подогреву футбольного поля играть и тренироваться можно круглый год. На стадионе регулярно проходят тренировки по футболу, флорболу, баскетболу, волейболу, художественной и эстетической гимнастике, акробатике, йоге, пилатесу, чир спорту, пейнтболу и другим видам спорта. Обустроены зоны для активного отдыха и занятий спортом на открытом воздухе: спортивная площадка для воркаута и силовых тренировок, зона с комфортными скамьями и другими объектами благоустройства», — рассказал Собянин.
Также практически завершена реконструкция исторического стадиона «Металлург» в Басманном районе. Стадион был передан МГТУ имени Баумана и станет домашней ареной для его студентов и центром притяжения для местных жителей. Здесь москвичам будут доступны десятки видов спорта на любой вкус и возраст, а дети смогут играть на научной детской площадке с познавательными интерактивными модулями.
«Стадион “Автомобилист” в Савеловском районе — один из старейших стадионов Москвы, его история началась в 1940-х годах прошлого века. Комплексная реконструкция, которая будет завершена в 2026 году сделает стадион более функциональным и комфортным для тренировок. Рядом с футбольным полем появится современная трибуна на более чем 1,5 тыс. мест. Дополнительно будет выделено место под фан-сектор из модульных трибун на 150 мест. Под трибуной разместятся раздевалки, судейские, конференц-зал, мединский кабинет. Для удобства посетителей входная группа будет включать камеры хранения. На открытом воздухе разместится спортивная площадка для воркаута и силовых тренировок. Территорию дополнительно озеленим: высадим деревья и кустарники, разобьем цветники», — подчеркнул мэр.
Футбольный клуб и стадион «Молния» в Дмитровском районе были основаны в 1962 году. Проект комплексной реконструкции, который планируется завершить в следующем году, включает ремонт катка и бассейна, а также возведение современных трибун для болельщиков. На стадионе появятся обновленные входные зоны, оснащенные современным оборудованием с кассами и турникетами. Дополнительно построят новый центр художественной гимнастики с просторными гимнастическими залами, а также павильон для шорт-трека.
«Возрождение исторических стадионов украсит жизнь многих районов Москвы и станет отличным подарком для всех любителей спорта и здорового образа жизни», — заключил мэр.