Сергей Собянин рассказал о возрождении исторических стадионов Москвы

По словам мэра, чтобы спасти эти объекты, для начала приходится проходить достаточно долгую процедуру передачи имущества в собственность Москвы. «Очень часто — попутно отменять проекты застройки. И только потом — спустя несколько лет — можно приступать к реконструкции. Естественно, мы не просто восстанавливаем исторические стадионы, какими они были в 1930-е или 1970-е годы прошлого века. Каждый такой проект — это сочетание истории с современными представлениями о функциональности и комфорте спортивной инфраструктуры. За последние годы мы завершили реконструкцию пяти стадионов, еще два проекта находятся в работе», — сообщил Собянин.