Сергей Собянин рассказал, как Москва возрождает исторические стадионы

Стратегия развития столицы включает масштабную модернизацию общедоступной инфраструктуры спорта и здорового образа жизни. Об этом во вторник, 19 августа, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, с 2011 года в Москве построено более 220 крупных спортивных объектов и свыше 10 000 площадок — от воркаут-зон до современных комплексов.

Отдельным направлением стало восстановление исторических стадионов, ранее принадлежавших предприятиям и пришедших в упадок в 90-е. Перед реконструкцией требуется длительная процедура передачи в собственность города и отмена застройки.

За последние годы обновили пять стадионов, еще два — в работе. Например, стадион «Локомотив» в Люблино построили в 1930-х годах. После передачи городу в 2022 году на нем провели первую масштабную реконструкцию: построили три футбольных поля с подогревом и освещением, трибуны с навесом и доступом для маломобильных, беговая дорожка, тренажеры, обновленные здания с раздевалками и техпомещениями.

Стадион открыт для всех и стал центром района. С нового учебного года здесь пройдут школьные занятия по физкультуре.

Специалисты также восстановили спорткомплекс «Авангард» в Перове, построенный в 1954 году и не ремонтировавшийся почти 70 лет.

— Возрождение исторических стадионов украсит жизнь многих районов Москвы и станет отличным подарком для всех любителей спорта и здорового образа жизни, — написал Сергей Собянин в личном блоге.

Ранее мэр рассказал, как в столице возводят спортивные кластеры и прогулочные маршруты на месте пустующих территорий. Так, в 2024 году специалисты преобразили объекты на улицах Окской в Кузьминках и Лукинской в Ново-Переделкине.

