Сергей Собянин рассказал, как Москва возрождает исторические стадионы

За последние годы обновили пять стадионов, еще два — в работе. Например, стадион «Локомотив» в Люблино построили в 1930-х годах. После передачи городу в 2022 году на нем провели первую масштабную реконструкцию: построили три футбольных поля с подогревом и освещением, трибуны с навесом и доступом для маломобильных, беговая дорожка, тренажеры, обновленные здания с раздевалками и техпомещениями.