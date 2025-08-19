Володин рассказал о работе законов против нелегальной миграции

С начала 2024 года в Госдуме был принят 21 закон в сфере миграционной политики. При этом 17 из них инициированы депутатами. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в Telegram-канале.
По его словам, на данный момент создана полноценная система, позволяющая препятствовать нелегальной миграции. В частности, ощутимый вклад внесла ответственность за организацию подобного. Теперь за такое правонарушение грозит до 15 лет тюрьмы.
«Анализируя правоприменительную практику, видим — принятые нормы работают. По данным МВД, за 6 месяцев 2025 года на 7,2% увеличилось число выявленных преступлений по ст. 322.1 УК РФ “Организация незаконной миграции. На 27,9% вырос показатель пресечённых фактов нарушения иностранными гражданами правил въезда в Россию либо режима пребывания здесь”, — написал Володин.
Он также добавил, что число выданных разрешений на нахождение в РФ и ВНЖ снизилось. Первое на 31,6%, второе — на 32,2. В то же время, участились случаи депортации тех, кто находится в стране незаконно. За первое полугодие из РФ было выслано на 17% больше нарушителей.
«У 791 человека прекращено приобретённое гражданство Российской Федерации», — добавил Володин.
Немногим ранее спикер ГД высказался на тему домашних заданий. Он предложил обсудить вопрос их отмены. Поскольку, во-первых, школьники, перегружены, а во-вторых — все чаще обращаются к искусственному интеллекту. Как следствие, выполнение домашнего задания превращается в пустую трату времени.