Российского пенсионера осудили за реабилитацию нацизма в соцсетях

Как установило следствие, в сентябре 2023 и феврале 2024 года пенсионер разместил в соцсети комментарии, оправдывающие идеологию фашизма и нацизма, а также распространял ложные сведения о роли СССР во Второй мировой войне, сообщает ТАСС.
Материалы дела были переданы в Следственный комитет после проверки сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области.
Прокуратура региона подчеркивает, что подобные действия подпадают под статью 354.1 УК РФ и влекут уголовную ответственность. В ведомстве напомнили, что публичное отрицание преступлений нацизма и искажение исторической правды о Великой Отечественной войне недопустимы.
Дело пенсионера стало очередным в ряду аналогичных процессов.
