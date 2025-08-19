В трех районах Ростова с 20 августа отключат воду на полтора дня

В Первомайском, Октябрьском и Ворошиловском районах Ростова на полтора дня отключат холодное водоснабжение. Плановые работы будут проходить с полуночи 20 августа до полудня 21 августа. Об этом сообщили в городском департаменте ЖКХ и энергетики.