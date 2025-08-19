В США предупредили о смертельной опасности поддельных игрушек Лабубу

В начале этого месяца стало известно о покупке самого дорогого Лабубу в мире. Редкую мягкую игрушку продали на eBay за 10,5 тысячи долларов. При этом изначально маленький Лабубу на скейтборде, появившийся в 2023 году в рамках сотрудничества Pop Mart и Vans, стоил 85 долларов.