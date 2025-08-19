В США предупредили о смертельной опасности поддельных игрушек Лабубу

Комиссия по безопасности потребительских товаров США (CPSC) предупредила о серьезной опасности поддельных игрушек Лабубу, которые создают риск удушья и могут привести к гибели маленьких детей. Ведомство призвало американцев избегать подделок.
«CPSC выпускает срочное предупреждение для потребителей о поддельных плюшевых куклах Лабубу, которые представляют серьезную опасность удушья и смерти для маленьких детей», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
В заявлении рассказали, как не нарваться на подделку. Граждан призвали избегать распродаж и проверять число зубов на игрушке, чтобы они соответствовали оригиналу, а также покупать игрушки только у надежных продавцов.
«Ни один родитель не должен гадать, остановит ли игрушка дыхание его ребенка. Защитите своих детей, покупайте только у надежных продавцов», — сказано в публикации.
В начале этого месяца стало известно о покупке самого дорогого Лабубу в мире. Редкую мягкую игрушку продали на eBay за 10,5 тысячи долларов. При этом изначально маленький Лабубу на скейтборде, появившийся в 2023 году в рамках сотрудничества Pop Mart и Vans, стоил 85 долларов.