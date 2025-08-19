Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Россию стали завозить больше орехов и фруктов

Рост числа поставок в Россию орехов и фруктов зафиксировали таможенники аэропорта «Шереметьево».

Рост числа поставок в Россию орехов и фруктов зафиксировали таможенники аэропорта «Шереметьево».

Как сообщили «МК» в пресс-службе ФТС России, в первом полугодии 2025 года через Шереметьевскую таможню самолетами поступило почти 3,5 тыс. тонн орехов и фруктов. Это на 13% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Основными странами-поставщиками стали Египет, Таиланд, Узбекистан и Марокко. Наибольшим спросом пользуются клубника, черешня, папайа, малина, личи и джекфрут. Также вырос ввоз орехов, среди которых лидируют кокосы, миндаль и макадамия.