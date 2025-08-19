Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Навесы над парковкой и выходами из метро установят у Ленинградского вокзала

Один навес над парковкой или два над выходами из метро установят в рамках обновления Ленинградского вокзала. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Мы продолжаем масштабные работы по обновлению Ленинградского вокзала, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. Помимо большого навеса над распределительной площадкой и платформами дальнего следования, также установим три навеса общей площадью в 1,6 тыс. кв. м: один над парковкой и два над выходами из метро. Это необходимо для создания комфортного и безопасного пути пассажиров от прибытия до входа на вокзал и посадки в поезд», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Отмечается, что один большой навес площадью 1,2 тыс. кв. м установят со стороны восточной парковки. Он защитит от дождя и снега. Навес будет с подогревом, чтобы зимой там не скапливались снег и наледь, а дорожки оставались безопасными. Два навеса перед фасадом общей площадью 400 кв. м выполнят в единой стилистике с историческим обликом вокзала. Они защитят от непогоды всех, кто выходит из метро.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше