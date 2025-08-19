Навесы над парковкой и выходами из метро установят у Ленинградского вокзала

«Мы продолжаем масштабные работы по обновлению Ленинградского вокзала, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. Помимо большого навеса над распределительной площадкой и платформами дальнего следования, также установим три навеса общей площадью в 1,6 тыс. кв. м: один над парковкой и два над выходами из метро. Это необходимо для создания комфортного и безопасного пути пассажиров от прибытия до входа на вокзал и посадки в поезд», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Отмечается, что один большой навес площадью 1,2 тыс. кв. м установят со стороны восточной парковки. Он защитит от дождя и снега. Навес будет с подогревом, чтобы зимой там не скапливались снег и наледь, а дорожки оставались безопасными. Два навеса перед фасадом общей площадью 400 кв. м выполнят в единой стилистике с историческим обликом вокзала. Они защитят от непогоды всех, кто выходит из метро.