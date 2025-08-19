Новосибирский актер Прилучный появится в экранизации мультфильма «Умка»

Помимо Павла Прилучного в фильме режиссера Максима Пешкова сыграют Ярослав Матвеев и Марина Кравец.
В новогодней интерпретации знаменитого советского мультфильма, новосибирский актер Павел Прилучный исполнит роль отца мальчика Тайкэ. Информация об этом была предоставлена сегодня, 18 августа, пресс-службой телевизионного канала ТНТ.
Вместе с Павлом Прилучным в киноленте режиссера Максима Пешкова задействованы Ярослав Матвеев, играющий Тайкэ, и Марина Кравец, которой досталась роль мамы Тайкэ. Кроме того, в фильме появятся и новые действующие лица: якутский актер Герасим Васильев предстанет в образе дедушки Тайкэ, а бурятский комик Жаргал Бадмацыренов сыграет персонажа по имени Москвич.
Актриса Лариса Брохман подарит свой голос медвежонку Умке, а его маму озвучит Анастасия Лапина.
Выход семейной новогодней картины запланирован на 2026 год. В центре сюжета — история о дружбе мальчика Тайкэ и белого медвежонка Умки, которая становится известна браконьеру. Злоумышленник и его сообщники похищают белую медведицу, мать Умки, с целью перепродажи в частный зверинец. Однако люди приходят на помощь животным, стремясь спасти медведицу.