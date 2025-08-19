Новосибирский актер Прилучный появится в экранизации мультфильма «Умка»

Выход семейной новогодней картины запланирован на 2026 год. В центре сюжета — история о дружбе мальчика Тайкэ и белого медвежонка Умки, которая становится известна браконьеру. Злоумышленник и его сообщники похищают белую медведицу, мать Умки, с целью перепродажи в частный зверинец. Однако люди приходят на помощь животным, стремясь спасти медведицу.