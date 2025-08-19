Почему не стоит расплачиваться в магазинах по QR-коду

Такой совет дают эксперты в области финансовой грамотности, сообщает ИА DEITA.RU.
Как пишет портал «Финансы Mail», основная причина предостережения заключается в том, что система оплаты через QR-коды ещё не полностью отработана и может содержать определённые недостатки. В настоящее время технология находится в стадии активного внедрения, и её стабильность оставляет желать лучшего.
Это означает, что при оплате с помощью QR-кода существует повышенная вероятность столкнуться с техническими ошибками или сбоями, которые могут привести к задержкам или проблемам с проведением платежа. В отличие от более проверенных методов — наличных денег или банковских карт — этот способ ещё не получил достаточной отработки и доверия.
Кроме этого, важным аспектом является вопрос возврата средств. Специалисты отмечают, что при оплате через QR-код деньги поступают на счёт магазина мгновенно. В случае необходимости возврата товара или возврата денег ситуация усложняется: вернуть деньги при оплате по QR-коду зачастую гораздо сложнее и занимает больше времени по сравнению с наличными или банковским переводом. Это связано с особенностями работы системы и отсутствием полноценной отлаженной процедуры возврата именно для этого метода оплаты.
Эксперты также подчеркивают, что системы возврата средств для традиционных способов оплаты — наличных и банковских карт — давно налажены и работают без существенных проблем. В то же время использование QR-кодов как нового инструмента всё ещё сопряжено с рисками возникновения технических ошибок, задержек и возможных мошеннических схем.
В связи с этим специалисты рекомендуют россиянам при наличии альтернативных способов оплаты отдавать предпочтение банковским картам или наличным деньгам. Закон о защите прав потребителей предусматривает возможность выбора способа оплаты, и продавцы не имеют права навязывать оплату только через QR-код. Таким образом, покупатели имеют право требовать использовать более проверенные методы платежа, что значительно снижает риск возникновения проблем при оплате и возврате средств.