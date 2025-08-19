Почему не стоит расплачиваться в магазинах по QR-коду

Кроме этого, важным аспектом является вопрос возврата средств. Специалисты отмечают, что при оплате через QR-код деньги поступают на счёт магазина мгновенно. В случае необходимости возврата товара или возврата денег ситуация усложняется: вернуть деньги при оплате по QR-коду зачастую гораздо сложнее и занимает больше времени по сравнению с наличными или банковским переводом. Это связано с особенностями работы системы и отсутствием полноценной отлаженной процедуры возврата именно для этого метода оплаты.