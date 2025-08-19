Багреева: на портале поставщиков зарегистрировано 380 тыс. предпринимателей

Количество зарегистрированных на портале поставщиков Москвы предпринимателей превысило 380 тысяч. Только с начала 2025 года их число выросло на 30 тысяч, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
«Активнее всего к площадке присоединялись представители из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Пермского края и Свердловской области — их доля среди новых пользователей составила почти 30%. Поставщики из этих регионов, подключившиеся к порталу с начала этого года, заключили 1,7 тысячи контрактов на сумму более 2,5 млрд рублей», — рассказала Багреева.
Заммэра напомнила, что столичный портал поставщиков вот уже более 12 лет работает как электронная платформа для закупок малого объема. Благодаря порталу предприниматели находят покупателей среди 60 тысяч заказчиков из 42 российских регионов, выходят на новые рынки, масштабируя бизнес.
Каждый день на портале заключают около 1,5 тысячи контрактов, а более 90% зарегистрированных на нем предпринимателей представляют малый и средний бизнес.
«Больше всего поставщиков на портале зарегистрировано из Москвы — их число достигает почти 180 тысяч. В состав первой пятерки также входят Московская область, где зарегистрировано 38,5 тысячи предпринимателей, Пермский край — 13,6 тысячи, Санкт-Петербург — почти 13 тысяч поставщиков и Краснодарский край — более 8 тысяч представителей бизнеса», — рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
Он также напомнил, что в каталоге товаров, работ и услуг, которые предлагают поставщики на портале, насчитывается свыше 3,2 млн уникальных наименований.
Зарегистрироваться на столичном портале поставщиков можно с через электронную почту, с использованием электронной подписи или авторизировавшись через учетную запись на mos.ru или в других системах.