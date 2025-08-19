Багреева: на портале поставщиков зарегистрировано 380 тыс. предпринимателей

«Активнее всего к площадке присоединялись представители из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Пермского края и Свердловской области — их доля среди новых пользователей составила почти 30%. Поставщики из этих регионов, подключившиеся к порталу с начала этого года, заключили 1,7 тысячи контрактов на сумму более 2,5 млрд рублей», — рассказала Багреева.