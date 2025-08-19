Wildberries в тестовом режиме запустил витрину квартир в новостройках

Wildberries начал тестовый запуск витрины с квартирами в новостройках. Об этом во вторник, 19 августа, сообщила основатель маркетплейса и глава объединенной компании РВБ Татьяна Ким.
— Запускаем в режиме тестирования витрину квартир новостроек! Когда-то никто не мог себе представить, что на цифровых платформах можно купить мебель или бытовую технику, или же автомобили. А сейчас это наша реальность. Уверена, что и в случае с такой еще непривычной категорией, как недвижимость, будущее — тоже за цифровыми платформами, — написала она в своем Telegram-канале.
Ранее маркетплейс Wildberries разрешил клиентам перепродавать друг другу товары, купленные до этого на платформе. В компании уточнили, что пользователи могут выставлять на продажу ранее купленные на Wildberries товары и искать покупателей среди других клиентов платформы.
Ранее компания Wildberries приняла решение ограничить продажи наборов для татуировок несовершеннолетним. Незадолго до этого в СМИ появилась информация о том, что российские подростки массово набивают татуировки дешевыми машинками с маркетплейсов. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Андрея Кондрахина, какими могут быть последствия для здоровья, если набить тату таким способом.