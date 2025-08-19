В Иркутской области средний размер зарплаты составил почти 99 тысяч рублей. Из-за таких показателей, Приангарье заняло вторую строчку среди всех регионов Сибирского федерального округа. Как стало известно КП-Иркутск от данных Иркутскстата, в мае средний уровень заработка составил 98 994 рубля. Также отметили, что на рынке труда ситуация следующая: на 100 вакансий приходится всего 16 соискателей.
— За шесть месяцев в Иркутской области зафиксировали наименьший рост цен на товары и услуги по Сибири, по сравнению с июнем 2024 года, — уточнили в пресс-службе Иркутскстата.
Регион находится на второй позиции и по вводу жилья, с показателем 1094 квадратных метров. По статистике, это на 28% большем, чем годом ранее.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что Иркутская область заняла 13 место по числу высокооплачиваемых работников. 38,1% работников получают зарплату выше средней по стране.