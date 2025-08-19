Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области средний размер зарплаты составил почти 99 тысяч рублей

Приангарье находится на втором месте среди всех регионов СФО.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области средний размер зарплаты составил почти 99 тысяч рублей. Из-за таких показателей, Приангарье заняло вторую строчку среди всех регионов Сибирского федерального округа. Как стало известно КП-Иркутск от данных Иркутскстата, в мае средний уровень заработка составил 98 994 рубля. Также отметили, что на рынке труда ситуация следующая: на 100 вакансий приходится всего 16 соискателей.

— За шесть месяцев в Иркутской области зафиксировали наименьший рост цен на товары и услуги по Сибири, по сравнению с июнем 2024 года, — уточнили в пресс-службе Иркутскстата.

Регион находится на второй позиции и по вводу жилья, с показателем 1094 квадратных метров. По статистике, это на 28% большем, чем годом ранее.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что Иркутская область заняла 13 место по числу высокооплачиваемых работников. 38,1% работников получают зарплату выше средней по стране.