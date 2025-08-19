В Иркутской области средний размер зарплаты составил почти 99 тысяч рублей. Из-за таких показателей, Приангарье заняло вторую строчку среди всех регионов Сибирского федерального округа. Как стало известно КП-Иркутск от данных Иркутскстата, в мае средний уровень заработка составил 98 994 рубля. Также отметили, что на рынке труда ситуация следующая: на 100 вакансий приходится всего 16 соискателей.