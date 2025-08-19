Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Брянской области тяжелораненому участнику СВО отказали в выплате

Участник специальной военной операции из Брянской области едва не остался без положенных выплат из-за проблем с пропиской. Об этом во вторник, 19 августа, сообщили в прокуратуре региона.

Участник специальной военной операции из Брянской области едва не остался без положенных выплат из-за проблем с пропиской. Об этом во вторник, 19 августа, сообщили в прокуратуре региона.

Мужчина получил серьезную травму во время службы в зоне проведения СВО. Согласно закону, за это полагались соответствующие компенсации, однако ему отказали, сославшись на то, что контракт он заключил в другом регионе.

Прокуратура признала действия властей нарушением социальных прав бойца и обратилась в суд. Суд поддержал мужчину и обязал выплатить ему положенную сумму.

— После вступления судебного решения в законную силу выплата была назначена и перечислена военнослужащему, — сообщается в публикации.

4 июля в Байкаловском районе Свердловской области несовершеннолетней дочери участника специальной военной операции после его гибели отказали в пенсии по потери кормильца. Семья погибшего Андрея С. после многочисленных отказов о выплатах в военкомате обратилась к властям.

Ранее Конституционный суд рассмотрел спорное дело жительницы Чувашии, разъяснив порядок выплат семьям призывников, погибших во время службы в армии.