В Брянской области тяжелораненому участнику СВО отказали в выплате

Участник специальной военной операции из Брянской области едва не остался без положенных выплат из-за проблем с пропиской. Об этом во вторник, 19 августа, сообщили в прокуратуре региона.
Мужчина получил серьезную травму во время службы в зоне проведения СВО. Согласно закону, за это полагались соответствующие компенсации, однако ему отказали, сославшись на то, что контракт он заключил в другом регионе.
Прокуратура признала действия властей нарушением социальных прав бойца и обратилась в суд. Суд поддержал мужчину и обязал выплатить ему положенную сумму.
— После вступления судебного решения в законную силу выплата была назначена и перечислена военнослужащему, — сообщается в публикации.
4 июля в Байкаловском районе Свердловской области несовершеннолетней дочери участника специальной военной операции после его гибели отказали в пенсии по потери кормильца. Семья погибшего Андрея С. после многочисленных отказов о выплатах в военкомате обратилась к властям.
Ранее Конституционный суд рассмотрел спорное дело жительницы Чувашии, разъяснив порядок выплат семьям призывников, погибших во время службы в армии.