Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе стартует ремонт путепровода на М-5 на въезде в Дёму

Работы проведут в период с 20 августа по 31 октября.

Источник: Минтранс РБ

В связи с ремонтом планируется перезапуск движения по путепроводу — по четырём полосам на левой стороне объекта.

Работы будут вестись круглосуточно, отметили в минтрансе РБ. Запланированы предупредительные работы на правой половине сооружения: замена асфальта и защитного бетонного слоя, восстановление конструктивных слоёв мостового полотна, ремонт регуляционных сооружений и системы водоотвода. Также дорожники установят новые деформационные швы, заменят элементы обустройства путепровода.

Схема проезда прилагается.