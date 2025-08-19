В Уфе стартует ремонт путепровода на М-5 на въезде в Дёму

Работы будут вестись круглосуточно, отметили в минтрансе РБ. Запланированы предупредительные работы на правой половине сооружения: замена асфальта и защитного бетонного слоя, восстановление конструктивных слоёв мостового полотна, ремонт регуляционных сооружений и системы водоотвода. Также дорожники установят новые деформационные швы, заменят элементы обустройства путепровода.