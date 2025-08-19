Более 20 соцобъектов возведено в Покровском-Стрешнево за 14 лет

«Одним из самых заметных образовательных объектов района Покровское-Стрешнево стала новая школа на территории бывшего Тушинского аэродрома. Здание готовится к открытию и станет комфортным и безопасным пространством для 825 учеников 1−11 классов. В школе оборудованы универсальные и специализированные учебные кабинеты, а также зоны, напоминающие университетский кампус, с лабораторно-исследовательскими комплексами. Центральным элементом учебного заведения стало многофункциональное многосветное пространство, которое может использоваться как зал для различных мероприятий. Здание состоит из четырех этажей и одного подземного уровня», — цитирует пресс-служба руководителя департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского.