Более 20 соцобъектов возведено в Покровском-Стрешнево за 14 лет

«В районе Покровское-Стрешнево за 14 лет построили 21 социальный объект: 10 образовательных, по пять — здравоохранения и спорта, а также один культурный центр. Большую часть из них — 13 зданий — возвели благодаря частным инвестициям. Особое внимание девелоперы уделили образовательной инфраструктуре. Так, инвесторы построили в районе восемь объектов образования», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.
Отмечается, что в районе расположен один из крупнейших спортивных объектов в Москве, построенный в 2021 году — «Чкалов Арена». Здание включает ледовый дворец, центры художественной гимнастики и хоккейной подготовки. Также в спорткомплексе есть универсальный спортивный зал, центр фехтования и фитнес-центр.
«Одним из самых заметных образовательных объектов района Покровское-Стрешнево стала новая школа на территории бывшего Тушинского аэродрома. Здание готовится к открытию и станет комфортным и безопасным пространством для 825 учеников 1−11 классов. В школе оборудованы универсальные и специализированные учебные кабинеты, а также зоны, напоминающие университетский кампус, с лабораторно-исследовательскими комплексами. Центральным элементом учебного заведения стало многофункциональное многосветное пространство, которое может использоваться как зал для различных мероприятий. Здание состоит из четырех этажей и одного подземного уровня», — цитирует пресс-служба руководителя департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского.