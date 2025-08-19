Ричмонд
Ушел из жизни ветеран башкирского хоккея Константин Полозов

Умер бывший игрок и тренер «Салават Юлаев» Константин Полозов.

Источник: Комсомольская правда

«Салават Юлаев» сообщил о смерти бывшего игрока и тренера Константина Полозова. Как рассказали в пресс-службе хоккейного клуба, Полозов провел 15 сезонов в составе команды.

После завершения игровой карьеры он работал тренером в «Толпаре» и «Торосе». Под руководством Константина Александровича нефтекамская команда завоевала Кубок Братины.

«Салават Юлаев» выразил глубокие соболезнования родным и близким Константина Полозова.

